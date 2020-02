Flames heute in Ketsch in der Pflicht

Bensheim/Ketsch.Nicht nur aufgrund des Tabellenstandes ist die HSG Bensheim/Auerbach heute im Nachbarderby der Frauenhandball-Bundesliga bei Schlusslicht Kurpfalz Bären Ketsch klar in der Favoritenrolle. Schon in den vergangenen beiden Spielzeiten im Abstiegskampf haben die Flames bewiesen, dass sie in den entscheidenden Begegnungen gewinnen können, wenn es darauf ankommt. Nun wollen sie sich im

...