Flames holen die nächste Holländerin

Bensheim. Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach hat den nächsten Neuzugang für die neue Saison: Dionne Visser soll die Lücke schließen, die durch den Weggang von Merel Freriks (zu Borussia Dortmund) auf der Kreisläuferinnen-Position entsteht. Die 22-Jährige kommt vom Zweitligisten SG Kirchhof und unterschrieb bei den Flames einen Zweijahresvertrag.

Damit löst eine Holländerin (Visser) in Bensheim die andere (Freriks kam 2017 aus den Niederlanden zur HSG) ab: Dionne Visser wurde von 2013 bis 2016 in der holländischen „HandbalAcademie“ ausgebildet und spielte in der Zeit für Fiqas Aalsmeer. 2016 wechselte sie nach Nordhessen und ist mit aktuell 98 Toren eine tragende Säule im Spiel der Kirchhofer Löwinnen.

Trainerin Heike Ahlgrimm schätzt die Einstellung ihrer neuen Spielerin: „Dionne arbeitet sehr hart, ist willensstark und wollte unbedingt zu uns wechseln - Argumente, die uns schnell überzeugt haben.“ Ahlgrimm sieht in ihrer zukünftigen Kreisläuferin einen neuen Spielerinnen-Typ, der ihr andere taktische Möglichkeiten eröffnet: „Dionne ist quirlig, frech und fokussiert. Sie hat einen unbedingten Willen. Ihre Art ist sehr erfrischend, offen und sehr energiegeladen. Wir werden mit ihr anders agieren können und sicher sehr viel Freude an ihr haben.“

Die ehemalige holländische Junioren-Nationalspielerin bestätigt das: „Es ist für mich eine sehr große Herausforderung, für die Flames spielen zu können. Mein Gefühl und die Atmosphäre hier haben mich sehr beeindruckt, das ist alles ein wenig professioneller und herausfordernder als bei anderen Vereinen. Ich werde alles geben, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein. Neben dem sportlichen Aspekt sind mir die Fans und Zuschauer ein besonderes Anliegen, die uns in der Weststadthalle unwahrscheinlich pushen werden.“

Geschäftsführer Michael Geil, der den Wechsel zum Abschluss brachte, freut sich auf den Neuzugang: „Dionne hat uns mit ihrer Art sofort begeistert, vielleicht auch ein wenig überrascht. Wir fühlen bei ihr das Gen, das wir benötigen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Die innere Einstellung, gepaart mit ihren Wünschen, deckte sich mit unseren Anforderungen und Vorstellungen zu einhundert Prozent. Begleitend dazu haben wir auch im Bereich der Berufswahl Einigkeit erzielen können, was beide Seiten sehr schnell zusammenführte. Welkom, Dionne!“ kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019