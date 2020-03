Flames holen Rechtsaußen

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach befindet sich in der finalen Phase der Kaderplanung für die nächste Saison in der Frauenhandball-Bundesliga: Die Flames-Verantwortlichen vermelden die Verpflichtung von Rechtsaußen Lotta Heider. Die Linkshänderin kommt vom Zweitligisten TSV Nord Harrislee und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Lotta Heider begann bei der SG Schülldorf/Audorf und spielte ab der D-Jugend bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg, bevor sie 2018 zum TSV Nord Harrislee wechselte. Dort spielte sie in der A-Jugend-Bundesliga und gehört seit 2019 fest zum Zweitligakader der „Nordfrauen“. Bundestrainer Maik Nowak berief Heider im vergangenen Herbst in die U18-Auswahl.

Ihre neue Trainerin Heike Ahlgrimm begrüßt den jüngsten Neuzugang: „Mit Lotta bekommen wir ein großes Talent auf der rechten Außenbahn. Wir sind froh, dass wir eine weitere junge Spielerin mit Potenzial nach Bensheim holen konnten.“ Die 18-Jährige weilte kürzlich zu einem gemeinsamen Kennenlernen bei den Flames. Ahlgrimm dazu: „Lotta hat uns im Probetraining überzeugt und wird mit Sarah Dekker ein super Gespann auf Rechtsaußen bilden. Lotta kann noch Jugend-Bundesliga spielen, wodurch sie auch unseren Nachwuchs verstärken wird.“

Die in der Handballstadt Kiel geborene Flügelspielerin zu ihrer Entscheidung: „Ich war bei meinem Besuch sehr begeistert von der Atmosphäre im Verein und der Region, das Team und die Trainer haben mich super aufgenommen. Danach war mir schnell klar, dass ich die Chance sehr gerne ergreifen möchte.“ Bei den Flames will sie sich „persönlich weiterentwickeln, mich schnell an das Niveau im Team gewöhnen und mein erstes Jahr in der Ersten Bundesliga genießen.“

Damit es mit der Eingewöhnung schnell klappt, hat sich die 1,73 Meter große Jugendnationalspielerin schon in der Region umgesehen. „Bensheim ist nicht zu groß, eher heimelig und familiär. Ich habe mir die Unis in Mannheim und Heidelberg für ein Studium, am liebsten im Sportbereich, angesehen.

Mit Heider und Dekker (feiert am kommenden Sonntag ihren 19. Geburtstag) stellen die Flames in der kommenden Saison ein blutjunges Duo auf der rechten Außenbahn. „Ich hoffe, dass ich Sarah unterstützen kann und wir ein gutes Team sind“, ergänzt der Neuzugang. red

