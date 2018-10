Flames in der Statistik vorn dabei

Bensheim. Der große Katzenjammer in Reihen der HSG Bensheim/Auerbach nach der unglücklichen 27:28 (15:12)-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund hielt noch lange an. Der so greifbar nahe Sieg wäre viel wert gewesen. So bleiben die 2:8 Punkte auf dem Konto aufweisenden Flames weiter in Reichweite zu den Abstiegsplätzen 13 und 14 in der Frauenhandball-Bundesliga, die von der Neckarsulmer Sport-Union und dem SV Union Halle-Neustadt eingenommen werden.

Der erhoffte und möglich Coup hätte den Gastgeberinnen ganz gut zu Gesicht gestanden, denn im Abstiegskampf zählen nicht nur die Punkte gegen direkte Konkurrenten, sondern auch Zähler, die man gegen Topteams eigentlich nicht auf der Rechnung hat. Nun stehen die Bensheimerinnen im Duell der Kellerkinder beim noch punktlosen Aufsteiger SV Union Halle Neustadt am 11. November und im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen am 17. November unter Druck, der zweite (und dritte?) Saisonsieg noch vor der EM-Pause wäre ganz wichtig.

Allerdings bietet die aktuelle Statistik auch zwei Superlative aus dem Blickwinkel der Ahlgrimm-Schützlinge. Mit 1120 Besuchern am Samstag schraubten die Flames ihren Zuspruch auf insgesamt 3040 Zuschauer (Durchschnitt: 1013) in den drei bisherigen Spielen in der Weststadthalle und belegen hinter dem Buxtehuder SV (3310; Durchschnitt: 1103) und VfL Oldenburg (3080; 1026) den dritten Platz.

Julia Maidhof ist sogar Zweite, hat sie doch - genau wie Iveta Luzumová - bislang 47 Tore erzielt und damit die meisten in der Beletage des deutschen Frauenhandballs. Allerdings hat die Tschechin hauchdünn die Nase vorne, benötigte sie doch nur 16, die Bensheimerin 17 Siebenmeter für diese Superquote. „Wir haben eine Dreiviertelstunde Spiel und Gegner klar beherrscht und waren das bessere Team. Dann kam aber eine schlechte Phase mit den Zeitstrafen. Wir waren auch nicht clever genug. So hat sich am Ende nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft durchgesetzt“, bezog Maidhof, die Top-Shooterin der Flames, Stellung. (rs)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018