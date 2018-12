Flames kassieren klare Niederlage in Leverkusen

Bensheim/Leverkusen. Die HSG Bensheim/Auerbach verkaufte am Mittwochabend im Spiel der Frauenhandball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen ihre Haut so teuer wie möglich, unterlag am Ende aber mit 23:30 (9:17). Immerhin war es ein kleiner Trost für die nie aufsteckenden Flames, dass sie Durchgang zwei mit 14:13 gewannen. Allerdings bleibt es im Abstiegskampf damit unverändert eng, zumal im

...