Flames können’s auch ohne Julia Maidhof

Dieterswiese

Neue Kita öffnet ab Mai mit Plätzen für über 120 Kinder

Obwohl es bereits sieben Kitas plus zusätzliche Krippenplätze gibt, fehlt es in Lorsch noch immer an Betreuungsplätzen. Darauf hatte Bürgermeister Christian Schönung zuletzt beim Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag hingewiesen. ...