Flames landen den erhofften Pokalerfolg

Melsungen/Bensheim.Na also! Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben nach drei Niederlagen in der Bundesliga den ersten Pflichtspielsieg unter Dach und Fach gebracht. Beim 35:30 (18:16) in der zweiten Runde des DHB-Pokals bei der SG Kirchhof waren die Flames vor 325 Zuschauern von Anfang an das spielbestimmende Team, das nie die Kontrolle über die Partie verlor.

„Wir wussten schon, was uns bei

...