Flames landen überlegenen Pokalsieg

Melsungen/Bensheim. Na also! Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Bensheim/Auerbach haben nach drei Niederlagen in der Bundesliga den ersten Pflichtspielsieg unter Dach und Fach gebracht. Beim 35:30 (18:16) in der zweiten Runde des DHB-Pokals bei der SG Kirchhof waren die Flames vor 325 Zuschauern von Anfang an das spielbestimmende Team, das nie die Kontrolle über die Partie

...