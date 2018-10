Flames lassen sich Punkte noch abnehmen

Bensheim.Eine extrem unglückliche und vermeidbare Niederlage kassierte die HSG Bensheim/Auerbach am Samstag im Heimspiel der Frauenhandball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Lange sahen die Flames wie der sichere (Überraschungs-)Sieger aus, sie mussten sich am Ende aber knapp mit 27:28 (15:12) vor der stattlichen Kulisse von 1120 Zuschauern geschlagen geben.

Zwei schon sicher geglaubte, am Ende aber verlorene Punkte waren für die tapferen Bensheimerinnen ein Stich mitten ins Herz, hatten sie doch den Favoriten 45 Minuten lang eindrucksvoll beherrscht, ehe sie Opfer ihrer nachlassenden Kräfte und Konzentration sowie ihres fehlenden Wurfglücks wurden. Sechs Holztreffer, mehrere vergebene Großchancen und drei verworfene Siebenmeter sind weitere Mosaiksteine, aus denen sich diese bittere Niederlage zusammensetzt.

Die HSG überraschte den EHF-Pokal-Teilnehmer rund 53 Minuten lang mit einem selbstbewussten Auftritt – gepaart mit handballerischer Klasse, die das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm ja schon beim Gastspiel bei der SG BBM Bietigheim (21:26) und beim ersten Saisonsieg gegen Neckarsulm (32:23) hatte aufblitzen lassen. Aber leider – wieder einmal – nicht die gesamten 60 Minuten, was die ihr Potenzial erst im dritten Spieldrittel abrufenden Gäste schonungslos dazu nutzten, die Partie noch zu drehen.

Bis zu der Wende hatten Shooting-Star Julia Maidhof, die als Ballverteilerin und kaltschnäuzige Vollstreckerin glänzende Sanne Hoekstra sowie die dynamische und aufopferungsvoll kämpfende Lisa Friedberger Herausragendes geleistet und das Smits-Teams immer wieder in Bedrängnis gebracht. Übertroffen wurde dieses Trio von der nie ganz auszuschaltenden Merel Freriks, die von den Fans zu recht zur „Spielerin des Tages“ des Tages gewählt wurde.

Derweil konnte die Borussia das Fehlen von Virág Vaszari (Kreuzbandriss) lange nicht kompensieren, ehe Alina Grijseels aufdrehte und sechs ihrer 13/4 Tore alleine in der letzten Viertelstunde erzielte und so zur überragenden Spielerin auf dem Parkett avancierte. Insgesamt befanden sich im Dortmunder Kader sechs aktuelle und frühere deutsche Nationalspielerinnen, von denen Bensheim/Auerbach ganz besonders Torhüterin Clara Woltering zusetzte. Die 222-fache Nationalspielerin trieb die Bensheimerinnen in der entscheidenden Schlussphase mit Glanztaten schier zur Verzweiflung.

Die Flames hatten aber lange Zeit keine Angst vor großen Namen und machten aus einem 5:6 (12.) eine 8:6-Führung (16.). Die ebenfalls hervorragend reagierende BVB-Torhüterin Yara Ten Holte entschärfte vielversprechende Würfe von Caroline Thomas, Bogna Sobiech, die auch an der Lattenunterkante scheiterte (14.), und Julia Maidhof, die zudem einen Siebenmeter an den Pfosten setzte (23.), aber 43 Sekunden später für die Bensheimer 12:8-Führung sorgte. Die ziemlich verdutzten Dortmunderinnen waren mit einem 12:15-Pausenrückstand noch gut bedient, da die Flames sowohl mit einer starken Defensivarbeit als auch einer phasenweise optimalen Chancenverwertung aufwarteten.

Auch nach Wiederanpfiff war noch kein Kräfteverschleiß bei den Flames zu erkennen, die den Favoriten mächtig unter Druck setzten und fünfmal mit fünf Toren (u.a. 19:14/ 34. und 24:19/45.) führten, ehe der Faden riss und plötzlich immer wieder die leichtesten Dinge nicht mehr gelangen. Die Borussia nutzte die Gunst der Stunde und erspielte sich nach einer bravourösen Aufholjagd ihre zweite Führung (26:25/55.). Auch nach dem 26:28 durch Linda Mack (57:20 Min.) war für die Bensheimerinnen zumindest noch ein Unentschieden drin, doch die freistehenden Julia Maidhof (59:08 Min.) und Lisa Friedberger (59:40 Min.) konnten Clara Woltering einfach nicht mehr überwinden. Nur vier Tore in den letzten 20 Minuten waren einfach zu wenig rs

