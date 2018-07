Flames liefern fatale erste Hälfte ab

50 Jahre Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen

10,5 Millionen Euro für das Großprojekt

Der Neubau des Kreiskrankenhauses Buchen wurde am 1. Juli 1968 offiziell in Betrieb genommen. Zum 50-Jahr-Jubiläum war auch Minister Manfred Lucha gekommen. Buchen. Beim offiziellen Festakt am Vorabend des eigentlichen ...