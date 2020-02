Flames liegen dem BVB nicht

Bensheim.Für die HSG Bensheim/Auerbach steht in der Handball-Bundesliga der Frauen ein Heimspiel-Doppelpack innerhalb von acht Tagen auf dem Programm: An diesem Samstag (15.) gastiert zunächst Branchenführer Borussia Dortmund in der Weststadthalle (17.30 Uhr), eine Woche später (22.) kommt der derzeitige Vierte TuS Metzingen in Bensheim vorbei. „Zwei attraktive Gegner“, blickt Flames-Trainerin Heike

...