Flames machen beim 23:25 schon wieder zu viele Fehler

Neckarsulm/Bensheim.Es war erneut knapp und es hat erneut nicht zu einem Punktgewinn gereicht für die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga: Mit 23:25 (11:11) verloren die Flames am Samstag die Auswärtspartie bei der Neckarsulmer Sportunion. Die Gastgeber, die verletzungsbedingt kurzfristig auf Top-Scorerin Irene Espinola Perez verzichten mussten, feierten den fünften Liga-Sieg in Folge. Die

...