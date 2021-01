Flames mühen sich zum Pflichtsieg

Bensheim.Der überragenden Kür mit dem Überraschungssieg unter der Woche beim Thüringer HC folgte eine glanzlose Pflicht, doch am Ende konnten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach mit dem 23:22 (14:12) gegen den SV Union Halle-Neustadt – wie von Trainerin Heike Ahlgrimm gefordert – zwei weitere Punkte auf der Habenseite verbuchen und untermauerten ihre Position in der oberen Tabellenhälfte.

Trotz eines 5:0-Blitzstarts (5.) bekamen die Flames das Spiel gegen nie aufsteckende Gäste nicht richtig in den Griff, da vor allem im Angriff gegen eine aggressive SVU-Deckung bei schlechter Chancenvewertung vieles Stückwerk blieb. Obwohl Halle schnell zum 5:5 ausglich (10.), erkämpfte sich und behauptete Bensheim/Auerbach eine Führung, zumeist mit zwei, drei Toren Vorsprung.

Aber vor allem in der zweiten Hälfte entwickelte sich die Begegnung zu einer zähen Angelegenheit, bei der die Abwehrreihen dominierten. Mit zunehmender Spieldauer fiel den Gästen in der Offensive noch weniger als der HSG ein; zudem ließen sie noch mehr gute Chancen liegen (u.a. einen Siebenmeter) als die Gastgeberinnen. Als die Flames dreieinhalb Minuten vor Schluss per Gegenstoß durch Sarah Dekker, die ansonsten im Angriff blass blieb, das 23:20 erzielten, war die Vorentscheidung gefallen; Halle-Neustadt konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Die meisten Treffer für die HSG erzielten Lisa Friedberger (8/3), Elisa Stuttfeld (5) und Alicia Soffel (3). hs

