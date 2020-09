Von Klaus Rettig

Bensheim. Die Flames gehen als Tabellenführer der Frauenhandball-Bundesliga in das freie Länderspiel-Wochenende. Den Platz an der Sonne eroberte die HSG Bensheim/Auerbach am Samstagabend mit einem 23:20 (13:9) gegen Bayer Leverkusen zurück. Nach drei Siegen gegen vermeintlich schwächer einzustufende Team setzte das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm gegen die Werkselfen

...