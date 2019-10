Flames nehmen Pokal-Hürde mit Bravour

Bensheim.Die zweite Runde im DHB-Pokal war nicht mehr als eine Pflichtübung für die Bundesliga-Handballerinen der HSG Bensheim/Auerbach: Mit 43:11 (22:4) siegten die Flames beim hessischen Oberligisten TSG Oberursel. „Jetzt hoffen wir auf ein gutes Los in der nächsten Runde“, blickte HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm bereits gestern Abend auf die am Mittwoch stattfindende Auslosung. In den beiden vergangene

...