Flames-Niederlage nach großem Kampf

Bensheim.Riesen-Enttäuschung bei den Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach: Die Flames unterlagen am Samstagabend dem BVB Dortmund denkbar knapp mit 27:28 (15:12) und bleiben mit 2:10 Punkten Drittletzter. Lisa Friedberger nahm 30 Sekunden vor dem Ende den letzten Wurf für die Bensheimerinnen, scheiterte und die Gäste retteten den schmeichelhaften Sieg über die Zeit.

In der ersten Viertelstunde entwickelte sich in der Weststadthalle ein offener Schlagabtausch mit wechselnden Führungen. Doch ausgerechnet nach einer Dortmunder Auszeit bekamen die Flames Oberwasser, zogen von 9:8 auf 12:8 (24.) davon. Besonders die Deckung ließ in dieser Phase kaum etwas zu und selbst eine Unterzahl – Caroline Thomas musste für zwei Minuten runter – wurde schadlos überstanden. Doch schon vor der Pause verkürzte der BVB wieder auf 12:14, ehe Lisa Friedberger kurz vor dem Seitenwechsel zum 15:12 traf.

Im zweiten Abschnitt erwischte das Team von Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm einen guten Start, führten mehrfach mit fünf Toren. Aber Dortmund – allen voran die 13-fache Torschützin Alina Grijseels – blieb gefährlich. Nach dem 19:24 (45.) kämpften sich die Gäste zum 24:24 (50.) heran und profitierten dabei von Schwächen in der HSG-Offensive. Sanne Hoekstra brachte Bensheim mit einem verwandelten Strafwurf noch einmal mit 25:24 in Front, doch das sollte die letzte Führung sein. Dortmund konterte mit zwei Treffern – davon einer in Unterzahl – zum 27:25 (56.) und brachte über 28:26 (58.) den glücklichen Erfolg über die Zeit.

Als Merel Freriks 150 Sekunden vor dem Ende den 27:28-Anschlusstreffer markierte, nachdem Kreisläuferin Merel Freriks einen Abpraller erkämpfte, standen die Fans in der Weststadthalle geschlossen auf, feuerten ihr Team noch einmal an. Aber letztlich fehlte das nötige Quäntchen Glück, um zumindest einen Punkt nach einem aufopferungsvollen Kampf zu retten. Entsprechend sackten die Flames-Spielerinnen nach der Schlusssirene fassungslos zusammen, während die Gäste ausgelassen über einen Sieg jubelten, der zwischenzeitlich schon weit, weit entfernt schien.

HSG Bensheim/Auerbach: Jessica Kockler, Helen van Beurden – Carolin Schmele, Rafika Ettaqi, Caroline Thomas (3), Martha Logdanidou, Simone Spur Petersen, Sanne Hoekstra (6/2), Lisa Friedberger (2), Merel Freriks (6), Carah van Gulik, Julia Maidhof (8/2), Bogna Sobiech (2).