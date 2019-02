Flames nur Außenseiter

Bensheim.Für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach steht bereits am heutigen Mittwochabend das nächste Punktspiel auf dem Programm: Die Flames müssen beim Thüringer HC ran. Anpfiff in der Salza-Halle in Bad Langensalza ist um 19.30 Uhr.

„David gegen Goliath“, beschreibt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm die Rollenverteilung in diesem Duell zwischen der HSG, aktuell

...