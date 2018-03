Flames reaktivieren Lisa Mößinger

Bensheim.Mit nur sieben Feldspielerinnen und den beiden Torhüterinnen aus dem Erstmannschafts-Kader tritt die HSG Bensheim/Auerbach morgen die weite Fahrt zum Auswärtsspiel (So. 16.30 Uhr) der Frauenhandball-Bundesliga beim VfL Oldenburg an. Damit die Bank nicht allzu dünn besetzt ist und damit sie ein Minimum an personellen Alternativen hat, nimmt Trainerin Heike Ahlgrimm zwei Akteurinnen aus der

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2050 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.03.2018