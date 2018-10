Flames rechnen sich im Pokal Chancen aus

Bensheim.Für die 16 noch verbliebenen Mannschaften im DHB-Pokal der Handballfrauen geht es in dieser Woche darum, sich mit einem Sieg die Chance auf die Teilnahme am Final-Four am 25. und 26. Mai 2019 in der Stuttgarter Porsche-Arena zu erhalten. In einem von drei Bundesliga-Duellen in diesem Pokal-Achtelfinale erwartet die HSG Bensheim/Auerbach am Samstag, 17.30 Uhr, den Buxtehuder SV.

