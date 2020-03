Flames-Sieg hängt am seidenen Faden

Bensheim/Göppingen.Den vierten Auswärtssieg in dieser Saison feierten am Samstagabend die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach: Mit 31:30 (18:15) setzten sich die Flames vor 437 Zuschauern in der EWS-Arena gegen FrischAuf Göppingen durch. „Ich bin froh und erleichtert, der Druck für uns war heute sehr hoch“, sagte HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm nach der Partie.

„Es war die erwartet schwere

...