Flames siegen zum Auftakt 33:24 gegen Ketsch

Bensheim. Mit einer überragenden zweiten Halbzeit hat sich die HSG Bensheim/Auerbach einen Traumstart in die neue Saison in der Frauenhandball-Bundesliga beschert. Im Derby-Heimspiel gegen Aufsteiger Kurpfalz Bären Ketsch gab es am Samstagabend vor 1580 Zuschauern in der Weststadthalle einen 33:24 (14:12)-Sieg.

„Es war ein typisches Auftaktspiel. Wir waren am Anfang nervös und haben viele Fehler gemacht“, brachte es Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm auf den Punkt. Tatsächlich wurden in der ersten Halbzeit einige freie Chancen vergeben, drei Siebenmeter verworfen und dazu den Gästen immer wieder der erfolgreiche Abschluss ermöglicht.

Eine zwischenzeitliche 10:6-Führung brachte nicht die nötige Sicherheit, Ketsch kam wieder heran und Neuzugang Ines Ivancok sorgte mit der Sirene dafür, dass die HSG wenigstens mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause ging. „Die Pausen kam für uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt, als wir gerade einen Lauf hatten“, klagte Bären-Trainerin Katrin Schneider nach dem Spiel.

Bensheim kam wie verwandelt aus der Kabine. „Wir haben uns gesagt: Wir sind besser. Und das haben wir bewiesen“, beschrieb Ahlgrimm das, was sich in der Kabine abgespielt hatte. Ketsch mühte sich redlich, doch die Flames zogen unermüdlich davon, so dass bald keine Zweifel mehr am ersten Auftaktsieg in der dritten Saison seit dem Wiederaufstieg bestanden. In der 47. Minute betrug der Vorsprung erstmals zehn Tore (27:17), in der 53. Minute war schon die 30-Tore-Marke geknackt.

Zur Spielerin des Tages wählten die Fans Julia Maidhof, die mit elf Treffern zugleich die erfolgreichste Werferin war. Auf das nächste Flames-Heimspiel müssen die Fans lange warten: Es ist erst am 12. Oktober gegen FrischAuf Göppingen. Zunächst stehen zwei Auswärtsspiele in Dortmund und in Metzingen an, dann ist Länderspielpause und die Pokalaufgabe in Oberursel.

Ausführliche Berichterstattung am Montag im Bergsträßer Anzeiger. (kr)

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.09.2019