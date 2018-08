Flames sind auf Augenhöhe

Ludwigsburg/Bensheim.Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach entwickelt sich immer mehr zu einer Turniermannschaft. Eine Woche nach dem Sieg beim Skoda-Cup in Allensbach zogen die Flames gestern auch beim Lotto-Cup in Ludwigsburg in das Finale ein und unterlagen erst hier dem „Dauerrivalen“ während der langen und intensiven Vorbereitungsphase, der HSG Bad Wildungen, recht unglücklich mit 18:20 (16:16)

