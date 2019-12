Flames-Spiel live auf Eurosport

Bensheim/Frankfurt.Erstmals werden in dieser Saison mehrere Spiele der Frauenhandball-Bundesliga live im Free-TV übertragen. Eurosport wird vorerst festgelegte sechs Partien zeigen, teilten die Liga und der Spartensender mit, für April und Mai sind weitere Spiele in Planung. Bisher waren die Bundesliga-Begegnungen im Internet auf „sportdeutschland.tv“ zu sehen, dort ist auch die aktuell laufende Frauen-WM in Japan zu sehen.

Die Bundesliga-Premiere im Free-TV steigt am 27. Dezember (Freitag) mit dem Duell Frisch Auf Göppingen gegen Bayer Leverkusen.

Und auch die Flames sind mit dabei: Das erste Rückrundenspiel der HSG Bensheim/Auerbach beim nordbadischen Nachbarn Kurpfalz Bären Ketsch wird vom 8. (Samstag) auf den 7. Februar (Freitag, 19.30 Uhr) vorverlegt und ist dann auf Eurosport zu sehen. Die letzte Liveübertragung dieser ersten Staffel gibt es am 13. März mit dem Spiel zwischen Pokalsieger Thüringer HC und Meister SG BBM Bietigheim.

Isabell Klein als Expertin

Als Expertin soll die ehemalige Nationalspielerin Isabell Klein die Partien mit Kommentator Uwe Semrau präsentieren. Sie begann ihre Karriere unter ihrem Mädchennamen Nagel bei der HSG Bensheim/Auerbach und ist seit zehn Jahren mit Ex-Profi Dominik Klein verheiratet.

„Unser langfristiges Ziel war es immer, die Handball Bundesliga Frauen auch im frei empfangbaren Fernsehen präsentieren zu können“, sagte HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt. „Damit machen wir einen sehr wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung und Professionalisierung unserer Liga.“ dpa/kr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019