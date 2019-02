Flames starten in Bundesliga-Rückrunde

Nach einem spielfreien Wochenende starten die Clubs der Frauenhandball-Bundesliga am kommenden Wochenende in die Rückserie, die dann bis zum 18. Mai andauert.

Zwei Wochen nach der 27:36-Niederlage beim mitgefährdeten VfL Oldenburg erwartet die abstiegsgefährdete HSG Bensheim/Auerbach am Samstag (16.) um 17.30 Uhr in der Weststadthalle den zuletzt fünfmal in Serie siegreichen Buxtehuder SV, ehe gleich vier Tage später (20.) die kaum zu nehmende Hürde beim Thüringer HC ansteht.

Aber auch gegen Buxtehude, das auf Rang fünf platziert und nach Minuspunkten sogar Vierter ist, treten die Flames nur als Außenseiter an. Das Hinspiel ging für die Ahlgrimm-Truppe zum Saisonauftakt im Hohen Norden mit 25:31 verloren und in einem Achtelfinal-Pokalfight gab es Anfang November ein 25:29. hs

