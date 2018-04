Flames steigern sich in Spielrausch

Schön während der Partie war der achtfachen Flames-Torschützin Julia Maidhof (re.) die Freude am Spiel beim Heimsieg gegen Neckarsulm ins Gesicht geschrieben. © Pfliegensdörfer

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach kommt in der Frauenhandball-Bundesliga immer besser in Fahrt und gewann das erste von drei Heimspielen gegen unmittelbare Konkurrenten. Mit dem überraschend deutlichen 29:19 (15:11) gegen die Neckarsulmer Sport-Union festigten die Flames den Nichtabstiegs-Tabellenplatz zwölf, so dass sie den nächsten Aufgaben bei der HSG Blomberg-Lippe am kommenden Samstag und zu

...

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.04.2018