Flames testen gegen Göppingen

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach ist während der sechswöchigen EM-Pause in der Frauenhandball-Bundesliga nicht untätig. Neben intensiven Trainingseinheiten gibt es ein Testspiel und eine Turnierteilnahme. Am morgigen Samstag, 17.30 Uhr, bestreiten die Flames im Rahmen eines Trainingswochenendes einen Test gegen Frisch Auf Göppingen in Wolfschlugen im Landkreis Esslingen.

Gegen den Liga-Rivalen

...