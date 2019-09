Flames trainieren mit Mainz zusammen

Bensheim.Die Flames sind seit einigen Tagen mit reduziertem Kader unterwegs. Drei Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach sind in dieser Woche für ihre Nationalmannschaften aktiv. Julia Maidhof spielt für Deutschland sowie Ines Invancok für Österreich in der EM-Qualifikation. Julia Niewiadomska nimmt an einem Lehrgang des polnischen Nachwuchs-Nationalteams teil.

