Flames trumpfen mit klarem Auswärtssieg auf

Buchholz/Bensheim.Beeindruckend haben die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach ihre erfolgreiche Saison fortgesetzt. Die Flames setzten sich überraschend deutlich mit 29:16 (11:5) beim abstiegsbedrohten Aufsteiger HL Buchholz/Rosengarten durch und festigten mit dem dritten Sieg hintereinander ihren siebten Rang.

Es war keineswegs alles Gold, was an diesem Abend beim HSG-Auftritt vor den Toren Hamburgs glänzte, aber einmal mehr war auf die Abwehr vor der wiederum bestens aufgelegten Torhüterin Jessica Kockler Verlass – nur fünf Gegentreffer in der ersten Halbzeit sprechen für sich. Doch vor allem vor der Pause lief es lange Zeit alles andere als rund im Angriff der Flames, die allerdings kurzfristig auf Lisa Friedberger verzichten mussten, so dass die Last der „Spielmacherin“ alleine auf den Schultern von Sarah van Gulik lag, die diese Rolle aber routiniert und selbstbewusst ausfüllte sowie sich als sichere Siebenmeterschützin auszeichnete.

Als der Vorsprung von Bensheim/Auerbach beim 7:17 (39.) erstmals zehn Treffer betrug, ließ die Konzentration verständlicherweise etwas nach, zumal Trainerin Heike Ahlgrimm nun allen Spielerinnen Einsatzzeiten gewährte. Dabei meldete sich in der Schlussphase auch Leonie Kockel nach ihrer Corona-Pause auf dem Spielfeld ´zurück – und traf gleich zweimal. Zu den besten Flames-Torschützinnen avancierten van Gulik (7/4), Sarah Dekker (6), Christin Kühlborn (4), Isabell Hurst und Ines Ivancok (je 3). hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.02.2021