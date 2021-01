Flames und Visser passen zusammen

Bensheim.Nachdem die Flames bereits das Bleiben von Trainerin Heike Ahlgrimm verkünden konnten (wir berichteten), folgt nun eine weitere äußerst positive Nachricht: Kreisläuferin Dionne Visser hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und wird nun mindestens bis zum 30. Juni 2023 das Trikot des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach tragen. Sie bildet damit weiterhin mit Isabell Hurst ein harmonisches Duo am Kreis.

Mit der 24-jährigen Holländerin, die 2019 von der SG 09 Kirchhof aus der 2. Bundesliga an die Bergstraße wechselte, wissen die Verantwortlichen eine echte Kämpfer- und Frohnatur mit viel Potenzial in ihren Reihen. Auch von einer schweren Knorpelverletzung im Knie in der Vorsaison ließ sich Dionne Visser nicht unterkriegen und trainierte eisern für ihre Rückkehr aufs Spielfeld. In der laufenden Runde findet sie nun von Woche zu Woche immer mehr zu ihrer alten Stärke zurück, so dass es für die Verantwortlichen der Flames keine Frage war, sie zu halten.

„Es freut mich, dass sich Dio entschieden hat, bei uns zu bleiben. Sie hat sich nach ihrer schweren Verletzung zurückgekämpft. Wir wissen, was sie kann und sehen, wie hart sie arbeitet, um vollständig zu ihrer alten Form zurückzufinden“, freut sich Trainerin Heike Ahlgrimm. Und Geschäftsführer Michael Geil ergänzt: „Dio ist eine richtige Kämpferin und ein emotionaler Typ. Sie kann alle im Spiel mitreißen und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Bei der Firma Herbert GmbH & Co., die uns als Partner bestens unterstützt, müssen wir uns bedanken, dass sie Dio einen Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt hat“.

Dionne Visser fühlt sich in Bensheim rundum wohl: „Es gibt für mich im Moment keinen anderen Verein als die Flames, für den ich spielen möchte. Es passt einfach alles – außer unsere Fans, die aktuell nicht in der Halle sein dürfen. Sie fehlen schon enorm! Ich freue mich einfach, dass Bensheim mir dieses Vertrauen gibt und das möchte ich gerne auch zurückgeben.“ Zudem ist sie stolz, „dass ich endlich die Entscheidung getroffen habe, eine Ausbildung zu machen und man mir dies ermöglicht“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021