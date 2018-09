Flames verlieren 25:31 in Buxtehude

Bensheim/Buxtehude. Die HSG Bensheim/Auerbach hat sich beim Saisonauftakt in der Frauenhandball-Bundesliga achtbar geschlagen, musste aber letztlich eine 25:31 (14:16)-Niederlage beim Buxtehuder SV hinnehmen. Nach einem phasenweise sehr couragierten Auftritt wäre trotz eines zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstands sogar deutlich mehr drin gewesen.

Die erste Halbzeit gehörte sogar über weite Strecken den Gästen aus Hessen, die zunächst nur zweimal eine SV-Führung zuließen, ansonsten meist selbst vorlegten. Grundlage war eine aggressive, aber nicht überharte Abwehr und eine konsequente Chancenverwertung. Das änderte sich fünf Minuten vor der Pause. Buxtehude fand immer mehr Lücken in der Abwehr der Flames, die auf der Gegenseite plötzlich die Möglichkeiten liegenließen. Aus einer Bensheimer 13:12-Führung wurde ein 13:16-Rückstand. Nach Carolin Schmeles drittem verwandelten Siebenmeter ging es mit einem 16:14 in die Kabine.

Waren beide Mannschaften mit viel Zug in die Partie gestartet, so gestaltete sich der Auftakt zur zweiten Halbzeit schleppend. Es dauerte fast vier Minuten, bis Buxtehude erstmals traf, gar fast sechs, bis die Flames ihr erstes Tor erzielten (17:15). Das zweite (wieder Schmele per Siebenmeter) ließ weitere sechs Minuten auf sich warten. Zu dem Zeitpunkt führten die Gastgeberinnen im nicht ganz gefüllten Sportzentrum Ost 20:15, daraus wurde sogar zwischenzeitlich ein 24:17. Hinzu kamen die Zeitstrafen: Waren die Flames in der ersten Halbzeit straffrei geblieben, so kassierten sie in den zweiten 30 Minuten deren vier.

HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm nahm eine Auszeit und fand anscheinend die richtigen Worte. Plötzlich klappte wieder alles, Bensheim kämpfte sich auf 23:24 heran, kassierte dann aber ausgerechnet in Überzahl die vorentscheidenden Treffer zum 23:26-Rückstand (66.).

Beste Werferinnen der Flames, bei denen Jessica Kockler wegen des kurzfristigen Ausfalls von Helen van Beurden in Tor durchspielen musste, waren Carolin Schmele (9/4) und Merel Freriks (5). (kr)

