Flames verpflichten neue Linkshänderin

Bensheim. Nach dem feststehenden Weggang von Julia Maidhof (21) nach dieser Saison zur SG Bietigheim (wir berichteten) hat Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach für die nächste Spielzeit eine neue Linkshänderin unter Vertrag genommen. Leonie Kockel wechselt im Sommer vom aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund an die Bergstraße. Die 20-jährige gewann in der Vorsaison mit den Schwarz-Gelben die deutsche A-Jugend Meisterschaft.

Und die Rückraum- sowie U 20-Nationalspielerin freut sich auf die neue Herausforderung bei den Flames, „denn die Gespräche sind in sehr sympathischer Atmosphäre verlaufen und ich bin sehr froh über das Vertrauen, welches mir als junge Spielerin entgegengebracht wird“. Die in Witten geborene Leonie Kockel kam über die Stationen TSG Sprockhövel und der JSG Hattingen–Welper zur Borussia, bei der sie dem Bundesligakader seit 2018 angehört.

An der Bergstraße erhofft sie sich einen weiteren Schub in ihrer Entwicklung und freut sich auf ihr neues Team: „Trainerin Heike Ahlgrimm hat mich in unseren ersten Gesprächen sofort auch menschlich überzeugt und ich glaube, dass ich sehr viel von ihr lernen und mich spielerisch verbessern kann. Bensheim hat eine tolle Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielerinnen, von denen ich mir sicher auch einiges abgucken kann.“

Und Ahlgrimm ist froh über Kockels Wechsel, „denn es ist eine Auszeichnung, ein solches Talent für die Flames zu begeistern – dies bestärkt uns abermals, unseren eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Wir werden Geduld beweisen und alles in die Waagschale werfen, um unsere „Youngster“ weiterzubringen. Eine Aufgabe, die uns allen sehr viel Freude bereitet!“

Die Flames setzen damit weiterhin auf die Karte „Jugend“ und wollen mit der Mixtur aus jungen, entwicklungsfähigen Spielerinnen und bewährten Kräften in die Zukunft gehen. „Unser Grundgerüst um die beiden Torhüterinnen Jessica Kockler und Helen van Beurden sowie Spielmacherin Sarah van Gulik und der variabel einsetzbaren Lisa Friedberger steht. Um dieses Quartett herum wollen wir auch zukünftig eine schlagkräftige Truppe stellen, Leonie passt dazu perfekt in unser Anforderungsprofil. Die Verhandlungen mit weiteren Spielerinnen aus dem aktuellen Kader und Neuzugängen befinden sich zudem in einer finalen Phase“, beschreibt Geschäftsführer Jörg Hirte die Planungen des Bundesligisten. red/(hs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.02.2020