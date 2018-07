Flames wollen es jetzt noch besser machen

Bei den Flames um Trainerin Heike Ahlgrimm (hintere Reihe, 4. v. li.) ist die Vorfreude auf die nächste Saison groß. © Neu

Auerbach.Wie schon in den beiden Jahren zuvor erwies sich auch am Freitagabend die Präsentation der Bundesliga-Frauenhandball-Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach im Rahmen des Auerbacher Bachgassenfestes als eine überaus kurzweilige Angelegenheit. Fans, Freunde, Sponsoren und Gönner hatten sich am Flames-Stand am Evangelischen Gemeindezentrum eingefunden. Hier sorgten die Spielerinnen an drei Tagen

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4449 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.07.2018