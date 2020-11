Flames ziehen Bilanz nach bestem Saisonstart

Bensheim. Nach zehn Spieltagen hat sich die Handball-Bundesliga der Frauen am vergangenen Wochenende in die alljährliche Turnier-Auszeit verabschiedet. In diesem Jahr steht die Europameisterschaft in Dänemark (3. bis 20. Dezember) an. Die Nationaltrainer haben seit Montag ihre Auswahl für die EM zusammengezogen, die meisten Bundesligisten legen eine einwöchige Trainingspause ein.

Aus dem Kader der HSG Bensheim/Auerbach sind in diesen Tagen zwei Handballerinnen international unterwegs: Ines Ivancok nimmt an einem mehrtägigen Lehrgang der österreichisch Nationalmannschaft, die nicht für die EM qualifiziert ist, teil. Chancen auf ein Ticket nach Dänemark hat Julia Niewiadomska. Die 18-Jährige bestritt vor kurzem ihre erstes A-Länderspiel für Polen.

Die Flames-Spielerinnen wurden von Trainerin Heike Ahlgrimm mit einem Laufplan in den „Kurz-Urlaub“ geschickt, am 1. Dezember wird das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. „Das ist wie eine weitere Vorbereitung“, blickt Ahlgrimm auf die vier Trainingswochen bis zum nächsten Ligaspieltag am 27. Dezember.

Die kurze Ruhe- sowie die anschließende Trainingsphase kommt für ihre Mannschaft „zum richtigen Zeitpunkt“, findet Heike Ahlgrimm. Einem fulminanten Start mit vier Siegen hintereinander folgten vier Niederlagen in den letzten fünf Ligapartien. Nach neun absolvierten Begegnungen liegt die HSG mit 10:8 Zählern auf Rang sieben des Klassements. „Wir sind absolut im Soll“, sagt Ahlgrimm vor allem auch mit Blick auf das positive Punktekonto.

Mehr dazu am Donnerstag im Bergsträßer Anzeiger. (eh)

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.11.2020