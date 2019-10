Flames ziehen im Pokal den SV Halle

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach muss im Achtelfinale um den DHB-Pokal der Frauen beim SV Union Halle-Neustadt antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Anschluss an das Spiel der Frauenhandball-Bundesliga in Blomberg. Halle war in der vergangenen Saison aus der 1. Liga abgestiegen, führt aber nun mit 8:0 Punkten Liga zwei an.

„Das ist ein gutes Los und lösbar. Wir dürfen den

...