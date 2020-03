Flames zuversichtlich ins Hessenderby

Bensheim.Beide Rivalen gehen mit Rückenwind in das Hessen-Derby der Frauenhandball-Bundesliga: Die HSG Bensheim/Auerbach (14:22 Punkte) siegte in der Vorwoche mit 31:30 bei FrischAuf Göppingen und verteidigte den achten Rang im Klassement, die HSG Bad Wildungen (6:28) gewann in eigener Halle mit 29:20 das Kellerduell gegen die Kurpfalz Bären Ketsch und hat nun als Drittletzter zwei beziehungsweise drei

...