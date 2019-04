Flaute nach 2:0-Führung

Bergstraße.Die FFG Winterkasten/Reichenbach erwischte im Heimspiel der Frauenfußball-Gruppenliga gegen den ohne Auswechselspielerinnen angereisten TSV Pfungstadt II einen Start nach Maß, musste am Ende aber eine 2:3-Niederlage hinnehmen.

Bereits nach sechs Minuten erzielte Ann-Kathrin Haag den FFG-Führungstreffer. Eva Bickelhaupt krönte eine starke erste Halbzeit und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (43.). Durch einen unerklärlichen Leistungsabfall kassierten die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit drei Gegentore (55./68./70.), trafen selbst nicht mehr ins Schwarze und gaben dadurch das Spiel noch aus der Hand. Durch die Niederlage fällt die Elf von Coach Walter Precht in der Tabelle auf den vierten Platz zurück. as

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.04.2019