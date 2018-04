Anzeige

Darmstadt.Sportgeschichte erlebbar machen – unter dieser Zielsetzung lädt der Landessportbund Hessen in diesem Jahr zu vier sporthistorischen Exkursionen ein. Auftakt ist am Samstag, 21. April, mit einem eineinhalb- bis zweistündigen Stadtspaziergang durch Darmstadt.

„Das Böllenfalltor ist heute wohl jedem ein Begriff. Doch kaum einer weiß, dass in unmittelbarer Nähe der Großherzogliche Golfplatz sowie der Flugplatz Lichtwiese angesiedelt waren. Bei unserer Exkursion wollen wir zeigen, wie sich die Sportlandschaft vor Ort verändert hat und wie das mit der Stadtgeschichte Darmstadts zusammenhängt“, sagt Peter Schermer, Vorsitzender des lsbh-Arbeitskreises „Sport und Geschichte“, der die Exkursionen organisiert.

Geleitet wird der Rundgang von Dr. Peter Engels vom Stadtarchiv Darmstadt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des alten Friedhofs, von dort geht es über das Hochschulstadion zum Böllenfalltor. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist deshalb in jedem Fall erforderlich bei Ivonne Jahn (E-Mail: ijahn@lsbh.de, Telefon: 069/6789-448).