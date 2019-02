Frankfurt-Klassiker erneut am 1. Mai

Frankfurt.Stillstand heißt Rückschritt – das gilt auch für den Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai, der einst als „Rund um den Henninger Turm“ einen weltweiten Ruf hatte. „Das Rennen 2018 war eines der spannendsten überhaupt. Das wollen wir mit einer verkürzten Strecke noch steigern“, sagte Fabian Wegmann bei einer Pressekonferenz in Eschborn. Nach 187,5 Kilometern – 25 weniger als im Vorjahr – wird der Sieger vor der Alten Oper im Herzen von Frankfurt feststehen.

Seit die Amaury Sport Organisation (ASO) 2017 das Zepter für das Rennen übernahm, hat sich viel getan. Der Aufstieg in die Reihe der World-Tour-Rennen zieht auch die hochkarätigen Teams wieder in Scharen nach Hessen. Eine leichte Ausfahrt am Tag der Arbeit wird es trotz der verkürzten Strecke nicht geben. Insgesamt sind 3222 Höhenmeter zu bewältigen, gleich viermal geht es über den Feldberg.

Auch die Zielankunft in Frankfurt wird neu gestaltet. Den fünften Sieg in Serie des Norwegers Alexander Kristoff wollen vor allem die deutschen Asse um den in Oberursel lebenden Thüringer John Degenkolb verhindern. Der gewann das Rennen zuletzt vor acht Jahren. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.02.2019