Frauen machen ihr eigenes Ding

Heddesheim.Der Löwen-Cup der SG Heddesheim geht am Samstag (29.) in die Verlängerung: Nachdem am vergangenen Wochenende die Männer in der Nordbadenhalle mit dem Drittligisten SG Leutershausen (25:20 im Finale gegen TSG Haßloch) ihren Turniersieger ausgespielt haben, sind nun die Handballerinnen dran. Fanden beide Konkurrenzen in den vergangenen Jahren stets am gleichen Tag statt, entschieden sich die Organisatoren diesmal für eine zeitliche Trennung, um das bestmögliche Hygienekonzept umzusetzen, was nach Ansicht der Teilnehmer und (gleichzeitig maximal 215) Zuschauer beim Männer-Wettbewerb sehr gut gelang.

Traditionell ist das Damenturnier etwas schwächer besetzt , was Heddesheims Frauen-Coach Marcus Otterstädter sogar positiv bewertet: „Wir haben ein Teilnehmerfeld, das extrem ausgeglichen ist. Ich denke, hier kann fast jeder jeden schlagen.“ Sein Team bekommt es in der Vorrunde ab 10.30 Uhr mit TSG Haßloch (Pfalzliga), VTV Mundenheim (Oberliga) undTuS Schutterwald (Oberliga) zu tun. In der zweiten Gruppe sind TV Wörth, TSG Friesenheim (beide Oberliga) sowie der Badenligist TSV Amicitia Viernheim und kurzfristig Verbandsligist TV Schriesheim (für Wiesloch) am Ball. Das Finale beginnt um 17 Uhr. me

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.08.2020