Frauen starten mit Verspätung in Saison

Heppenheim.Endlich geht es los: Die Handballerinnen des HC VfL Heppenheim starten am Sonntag um 14 Uhr mit dem Gastspiel beim TV Trebur in die neue Saison in der Frauen-Bezirksliga A und damit als letztes Team der Konkurrenz.

Für Trainer Sascha Köhl waren die letzten Wochen nicht einfach. Schließlich galt es, eine lange Saisonvorbereitung noch zu verlängern. Aber er hat eine sehr gute Stimmung bei seinen Spielerinnen ausgemacht und ist sich sicher, dass die hohe Auswärtshürde zu nehmen ist. Trebur hat schon eine Partie absolviert, unterlag am vergangenen Wochenende bei der TGB Darmstadt knapp mit 18:20. met/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.10.2018