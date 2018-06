Frauenboxen auf höchstem Niveau

Impressionen von einem der größten europäischen Frauenboxturnieren, bei dem auch die Bensheimerin Anja Dörr (links oben; beim Aufwärmen) ihren Wettkampf hatte. Im Rahmenprogramm kämpften die KSC–Männer (unten; von links) Özgur, Earl, Schepp, Wittur und Batu um die Offene Bensheimer Stadtmeisterschaft. © Neu

Bensheim.Europa war an diesem Wochenende wieder einmal in Bensheim zu Gast. Der KSC Bensheim hatten zum 4. Sparkassencup eingeladen und zu diesem Box-Turnier für Frauen kamen Kämpferinnen aus allen Teilen des Kontinents.

So stiegen mit gut 140 Sportlerinnen über 20 mehr als im Vorjahr in den Frauen-, Juniorinnen- und Jugendwettbewerben in den Ring in der Weststadthalle und boten dabei sportlich

