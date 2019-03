Bei der Frage nach Fredi Bobic gerät Wolfgang Dietrich fast ins Schwärmen. „Das ist ein absoluter Macher, der in einem sehr schweren Umfeld einen guten Job macht“, lobt der Präsident des VfB Stuttgart den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt vor dem im Abstiegskampf enorm wichtigen Auswärtsspiel der Schwaben beim letzten deutschen Europacupteilnehmer am Sonntag (18.00 Uhr). „Wegen ihm haben wir einen Gegner, der sehr gut aufgestellt ist. Es ist schade, dass ein Verein wie der VfB vor Jahren solche Leute verloren hat.“

Von 2010 bis 2014 arbeitete Bobic in seiner Heimatstadt Stuttgart, erst als Sportdirektor, die letzten gut 17 Monate als Sportvorstand. Dann musste der Club an Personalkosten sparen, die fetten Jahre in der Champions League waren vorbei. Nach dem knapp vermiedenen Abstieg in der Saison 2013/14 trennten sich die Wege, zwei Jahre später heuerte Bobic bei der Eintracht an und macht dort seither einen überragenden Job.

Seit der erfolgreich bestrittenen Abstiegsrelegation 2016 gegen den 1. FC Nürnberg folgten in der Liga Spielzeiten ohne Sorgen und zwei Teilnahmen am DFB-Pokalfinale. Bis 2023 läuft Bobics Vertrag in Frankfurt. „Für mich ist der Weg noch nicht beendet, darum war es für mich auch keine große Frage, bei diesem wunderbaren Verein weiterzumachen. Den Verein, den ich schätzen und lieben gelernt habe“, sagte er nach der Verlängerung im vergangenen Sommer. Eine Rückkehr nach Stuttgart steht deswegen absehbar für den 47-Jährigen überhaupt nicht zur Debatte. dpa/Bild: Pförtner/dpa

