Freies Wochenende für Flames

Bensheim.Aufgrund der stark steigenden Corona-Infektionszahlen hätte das Heimspiel des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach am Samstag gegen FA Göppingen ohne Zuschauer in der Weststadthalle stattfinden sollen. Doch tags zuvor musste es – wie berichtet – kurzfristig abgesagt werden, da - wie es der Verein mittlerweile bestätigte – eine Göppinger Spielerin positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde. Daraufhin wurde vom Gesundheitsamt für die gesamte FA-Mannschaft eine Quarantäne angeordnet.

Somit konnten die Flames aus Bensheim ein freies Wochenende genießen (Coach Heike Ahlgrimm setzte kein „Ersatztraining“ an), während beim Konkurrenten aus Schwaben nun der Übungsbetrieb ruhen muss vorerst ruhen. Akut gefährdet ist zumindest die Austragung des nächsten FA-Heimspiels, das für kommenden Samstag (31.) gegen Bad Wildungen angesetzt ist.

Die Gesundheit stehe laut einer Göppinger Online-Mitteilung an erster Stelle und so hofft man bei den Verantwortlichen, dass sich keine schlimmen Symptome bei der betroffenen Spielerin zeigen und das Virus nicht noch weitere Kreise in der Mannschaft zieht. Ein Nachholtermin für die Partie in Bensheim steht noch nicht fest.

Ebenfalls am Wochenende nicht stattfinden konnte die Erstligabegegnung zwischen dem SV Union Halle-Neustadt und FSV Mainz 05 aufgrund nicht vorliegender, negativer Testergebnisse der Gäste. hs/red

