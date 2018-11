Frei/Paskuda retten den Punkt

Bensheim.Ein munteres und nervenaufreibendes Spiel lieferten sich die beiden Tabellennachbarn SSG Bensheim II und TTC Pfungstadt II in der Tischtennis-Bezirksklasse. Frei/Paskuda retteten den Gastgebern mit einem 11:7 im fünften Satz das 8:8-Unentschieden. Die SSG trat in Bestbesetzung an, Pfungstadt musste zwar auf drei Stammkräfte verzichten, konnte sich aber mit May und Stephan aus der benachbarten Bezirksklasse erheblich verstärken.

Nach drei gewonnenen Doppeln und dem Drei-Satz-Sieg von Frei deutete sich eine schnelle Entscheidung zu Gunsten der SSG an. Pfungstadt konterte jedoch, kam bis zur „Halbzeit“ auf 5:4 heran und wendete beim 6:8 das Blatt. Christophel schaffte gegen den ehemaligen Bensheimer Jugendspieler Klaus Roth den Anschluss und überließ dem Schlussdoppel die Entscheidung. – SSG-Punkte: Frei/Paskuda (2), Hunger/Antes, Schmidt/Christophel, Frei (2), Schmidt, Christophel.

Bezirksklasse: SSG Bensheim – TTC Hornbach 8:4. Mit dem Sieg gegen das Schlusslicht schaffte die SSG den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld. Es war eine klare Angelegenheit, Verlängerungen waren selten, das einzige Fünfsatz-Spiel gewann Jens Hofmann für die SSG. – SSG-Punkte: Hofmann/Korn, Schambach/Czaplinski, Hofmann (2), Korn, Renner, Weimar, Schambach, Czaplinski. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.11.2018