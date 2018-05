Freude bei den Auerbacher Frauen-Teams

Anzeige

Auerbach.Die 3:8-Heimniederlage gegen den VfR Fehlheim änderte nichts mehr: Die zweite Tischtennis-Frauenmannschaft der TSV Auerbach beendetre eine recht holprige Saison auf einem sensationellen zweiten Tabellenplatz, der den Direktaufstieg in die Bezirksoberliga bedeutet. Diesen Weg wird Annette Weddelmann aber nicht mitgehen, denn sie hat ihre aktive Laufbahn nach 42 Jahren abgeschlossen.

Ersatzgeschwächt mussten die Auerbacherinnen gegen Fehlheim antreten, so dass nur Ottio-Hungsberg/Steiner sowie Nina Kolbe und Weddelmann für den TSV punkteten. Dagegen führten die Schülerspielerinnen Ksenia Bondareva und Svenja Erhardt sden VfR zum Erfolg.

Frauen-Bezirksoberliga: TV Reinheim II - TSV 4:8. In Stammbesetzung unterstrichen die TSV-lerinnen noch einmal, warum sie oben in der Tabelle mitmischen konnten. Mit Abschlussrang drei überraschten sie positiv. Sandra Weiß kam auf den dritten Spieler-Ranglistenplatz (32:2 Siege); Christine Weiß wurde hier Zehnte. Das Doppel S. Weiß/Ramona Glanzner (10:2) kam ebenfalls auf Rang drei. - TSV-Pkt. in Reinheim: S. Weiß/R. Glanzner, C. WeißS. Glanzner; Sandra Weiß (3), Christine Weiß und Simone Glanzner (2).