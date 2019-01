Freudentanz bei der Tvgg Lorsch

Lorsch.Eine runde Sache war erneut das von der Tvgg Lorsch ausgetragene Fußball-Hallenturnier in Gedenken an den langjährigen Tvgg-Abteilungsleiter Jakob Spahl. Der Veranstalter verbuchte in der Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule e nicht nur einen tollen organisatorischen Erfolg, sondern freute sich auch über den Turniersieg seiner ersten Mannschaft, die die TSV Auerbach im Endspiel mit 3:1

...