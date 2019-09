Froh über Einsatzzeiten und drei Treffer

Bensheim.Seit Mittwoch sind für Julia Maidhof zwei Länderspiele mit drei Toren notiert. Die 21-jährige Rückraumspielerin der HSG Bensheim/Auerbach, die im Sommer in der DHB-Auswahl debütiert hatte, wurde von Bundestrainer Henk Groener für die EM-Quali-Spiele gegen Weißrussland (40:30) und im Kosovo am morgigen Sonntagabend kurzfristig nachnominiert. Wir haben mit der Flames-Linkshänderin schriftlich ein Interview geführt.

Frau Maidhof, wann haben Sie von Ihrer Nominierung erfahren?

Julia Maidhof: Ich habe am Sonntagabend erfahren, dass ich nachnominiert werde. Ich war sehr überrascht. Ich war zu diesem Zeitpunkt bei meiner Familie (in der Nähe von Aschaffenburg, Anm. der Redaktion), bin dann sofort zurück nach Bensheim gefahren, um meinen Koffer zu packen. Ich habe mich sehr über die Nominierung gefreut.

Sie sind momentan schon wieder auf dem hohen Niveau der Vorsaison unterwegs. Nach drei Liga-Spieltagen liegen Sie auf dem zweiten Platz der Scorer-Liste. Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Form?

Maidhof: Die Saison ist noch sehr jung, da darf man nicht zu früh ein Urteil fällen. Ich denke, dass ich bisher gut in die Saison gestartet bin und auch Stück für Stück mehr Verantwortung übernehmen werde. Dennoch möchte ich mich nicht auf irgendetwas ausruhen. Gerade in Spielen, in denen sich die Gegner gut auf einen einstellen, muss man immer wieder Lösungen finden.

Wie war das Spiel gegen Weißrussland für Sie?

Maidhof: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn in der Abwehr noch nicht alles funktioniert hat, haben wir im Angriff schon sehr gute Ansätze gezeigt, Ich freue mich sehr, dass ich Einsatzzeiten bekommen und zum Sieg beigetragen habe. eh

Info: Am Sonntag (20 Uhr) live im Internet unter dhb.de/livestreams

