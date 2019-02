Frühes HM-Aus für Schnur und Maiwald

Bergstraße.Ivonne Juric vom TCO Lorsch hat bei den hessischen Tennismeisterschaften in der Halle in Offenbach überraschend den zweiten Platz belegt (wir haben kurz berichtet). Das Finale verlor sie 2:6, 3:6 gegen die Favoritin Hannah Nagel (TC Bad Homburg), Titelverteidigerin Natalie Pröse (SC 80 Frankfurt) aus Offenbach war wegen einer Verletzung nicht mit von der Partie.

Für die 18-jährige Juric war es das erste Endspiel bei den Landestitelkämpfen überhaupt. Den Schlüsselerfolg auf dem Weg ins Endspiel feierte Lorscherin im Viertelfinale gegen die ein Jahr jüngere Seeheimerin Lisa Schulz. In einem packenden Drei-Satz-Match behauptete sich die amtierende Bezirksmeisterin 3:6, 6:0, 6:2. „Sie hat richtig aufgedreht. Zwar waren viele Spiele ganz eng, gingen über Einstand. Aber am Ende hat sie verdient gewonnen“, gestand Schulz. Gemeinsam haben die beiden Hessenligaspielerinnen, dass sie sich jetzt verstärkt auf die Schule konzentrieren wollen. Juric bastelt in den nächsten Wochen am bevorstehenden Abitur.

Für die übrigen Starter des Bezirks Darmstadt war früh Schluss bei diesen Hessischen. Ebenso wie Marvin Werr (TG Bobstadt) schieden auch David Schnur und Michael Maiwald (beide TCO Lorsch) in der ersten Runde aus. Christopher-Robin Hök (SV Eberstadt) gelang der Sprung ins Achtelfinale, in dem für ihn gegen den an Position zwei eingestuften Mitfavoriten Niklas Schell (TC Bad Vilbel) das Aus kam. robo

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019