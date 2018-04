FSG Bensheim kämpft um die letzte Chance

Leonardo Muzhaqui traf zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Aschbach für die FSG Bensheim, die nun zum Kellerduell bei Azzurri Lampertheim ran muss. © Neu

Bergstraße.Es geht schon um alles für die FSG Bensheim an diesem Spieltag in der Fußball-Kreisliga A. Am Sonntag (15.15 Uhr) muss das Schlusslicht bei Azzurri Lampertheim ran. Lampertheim belegt mit 21 Punkten den Abstiegsrelegationsrang. Sollten die Bensheimer, die aktuell zwölf Zähler auf dem Konto haben, in diesem Duell unterliegen, tendieren die Aussichten gegen Null, noch über die Relegation die

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2446 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.04.2018