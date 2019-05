FSG-C-Junioren bei internationalem Turnier in Spanien

Bensheim.Die Fußball-C-Junioren der FSG Bensheim nahmen zur Einstimmung auf die anstehende Basinus-Trophy ihres Vereins an einem ebenfalls von der Agentur Eurosportring organisierten Turnier in Spanien teil. 16 Spieler reisten mit Trainer Hans-Peter Reichert und fünf Betreuern nach Blanes bei Lloret de Mar zum „Copa Jordi“, dem größten Jugendturnier an der Costa Brava.

Am ersten Spieltag gab es einen 3:0-Sieg gegen die belgische Mannschaft Baal, die auch schon am Basinus-Turnier in Bensheim teilgenommen hat. Am zweiten Spieltag gab es ein 6:1 gegen Hilden sowie mit dem 1:5 die einzige Niederlage Spiel gegen den späteren Turniersieger Rosellen. Es folgten noch ein 1:0 gegen Hannover-West und ein 3:0 gegen Materborn, wodurch die FSG am Ende den fünften Platz unter 24 Mannschaftgen belegte. Zum Rahmenprogramm gehörten gemeinsame Gernsehabende mit Champions League und der Frankfurter Eintracht in der Europa League.

Zum Abschluss gab es noch einen Tagesausflug nach Barcelona mit Besuchen von „La Rambla“ und dem Markt „Mercat de la Boqueria“ sowie einer zweistündigen Stadionführung im Fußballerwallfahrtsort Camp Nou. red/Bild: Altenau

